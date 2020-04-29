РИАМО - 29 апр. В Подмосковье после коронавируса вылечились еще 45 человек, за весь период в регионе выздоровели 389 пациентов, сообщает региональный штаб.

За сутки в регионе выявили 686 новых случаев заражения. За весь период в Московской области зафиксировали 10917 случаев инфицирования.

Жители Подмосковья по 11 мая обязаны соблюдать режим самоизоляции, во время которого из дома можно выходить только по веским причинам. Например, для похода в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, в аптеку, для выгула собаки, для поездки на работу (если организация продолжает функционирование).

Сейчас школьники в регионе учатся дистанционно. С 1 по 11 мая онлайн-занятия будут приостановлены.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.