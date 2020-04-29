РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт сроком на один год с капитаном Александром Семиным, сообщается на сайте клуба.

«Капитан остается в «Витязе». Александр Семин заключил новый контракт на один год», - говорится в сообщении.

Семин выступает в подмосковном клубе с 2018 года и стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне, а также поделил звание лучшего бомбардира в 2019 году вместе с Миро Аалтоненом, сыграв на пять матчей меньше финна.