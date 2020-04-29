РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания заменила запорную арматуру на центральном тепловом пункте в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«На центральном тепловом пункте завершены работы по замене запорной арматуры. Ремонт работники сделали оперативно и незаметно для населения многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты МУП «СЕЗ» производят ремонтно-профилактические работы на всех тепловых пунктах, заканчивая текущий отопительный сезон и подготавливают оборудование на объектах к будущему периоду.