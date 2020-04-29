Шашлык на карантине: как приготовить в домашних условиях

Приготовить шашлык в микроволновке обычно сложнее, чем в газовой или электрической духовке. В приборе должен быть режим гриля, который прогоняет воздух, создавая конвекцию. Мясо пропечется со всех сторон, и получится аппетитная корочка, но для этого его нужно его правильно разместить.

Лучше всего использовать вертел – просто нанизываем на него мясо и оставляем готовиться. Если вертела нет, то придется организовать размещение кусочков. Берем пустую стеклянную бутылку из-под пива, тщательно моем ее, удаляем этикетки. Теперь кусочки мяса нанизываем на толстую нитку и обматываем получившиеся «бусы» вокруг бутылки. Ставим все это на стеклянную тарелку и отправляем в микроволновку на соответствующий режим. Бутылка должна быть обязательно открыта.

Также можно нанизать мясо на бамбуковые шпажки, предварительно вымоченные в воде. Затем размещаем их на стеклянной посудине и отправляем в микроволновку.

Помните, что в микроволновой печи нельзя использовать металл – никаких шампуров, кастрюль и мисочек с блестящим ободком. Это может привести к короткому замыканию.

В электрических духовых шкафах зачастую есть вертел. Вот тут-то можно проявить креативность – выбирайте любые вариации маринадов и температурного режима. Не забудьте подставить под шашлык противень или подложить фольгу, чтобы не испачкать духовку.

Как правильно выбрать мясо для шашлыка>>