Шашлык на карантине: как приготовить в домашних условиях

Духовка
Самый популярный способ приготовления «одомашненного» шашлыка – отправить мясо в духовку. Но, чтобы кусочки не получились похожими на простое запеченное мясо, придется поколдовать.
Во-первых, мариновать мясо нужно дольше. Контакта с сильным жаром от углей не будет, а значит, мясо не схватится корочкой мгновенно и может стать суховатым к концу жарки.
Во-вторых, следует позаботиться о том, чтобы кусочки обжаривались с двух сторон, а не только сверху. Поэтому размещаем в духовке утятницу, глубокий противень или сковороду, и уже на эту емкость ставим шампуры или шпажки с мясом. Воздух будет циркулировать, а сок стекать в емкость.
В духовке шашлыку потребуется примерно 40 минут при температуре 200 °С.
Электрошашлычница и гриль
Пользоваться этими приспособлениями можно и дома – даже угольный гриль не подразумевает открытого огня. Однако следует понимать, что нужна хорошая вытяжка, иначе весь дым и чад осядут на стенах квартиры или балкона.
Гриль, особенно газовый или электрический, отличается от мангала только отсутствием привычного дыма, который придает мясу особый запах.
Если вы используете шашлычницу, важно правильно нарезать мясо. Слишком маленькие кусочки сгорят, слишком большие – прилипнут к тэну (нагревательному элементу). Поэтому ориентируемся на ладонь – кусок должен быть размером с ее половинку.
Мясо лучше брать с жирком – это позволит не пересушить блюдо. И обязательно прореживайте кусочки, отделяя их помидорами или лучком. Овощи тоже получатся очень вкусными.
Микроволновка и электродуховка
Приготовить шашлык в микроволновке обычно сложнее, чем в газовой или электрической духовке. В приборе должен быть режим гриля, который прогоняет воздух, создавая конвекцию. Мясо пропечется со всех сторон, и получится аппетитная корочка, но для этого его нужно его правильно разместить.
Лучше всего использовать вертел – просто нанизываем на него мясо и оставляем готовиться. Если вертела нет, то придется организовать размещение кусочков. Берем пустую стеклянную бутылку из-под пива, тщательно моем ее, удаляем этикетки. Теперь кусочки мяса нанизываем на толстую нитку и обматываем получившиеся «бусы» вокруг бутылки. Ставим все это на стеклянную тарелку и отправляем в микроволновку на соответствующий режим. Бутылка должна быть обязательно открыта.
Также можно нанизать мясо на бамбуковые шпажки, предварительно вымоченные в воде. Затем размещаем их на стеклянной посудине и отправляем в микроволновку.
Помните, что в микроволновой печи нельзя использовать металл – никаких шампуров, кастрюль и мисочек с блестящим ободком. Это может привести к короткому замыканию.
В электрических духовых шкафах зачастую есть вертел. Вот тут-то можно проявить креативность – выбирайте любые вариации маринадов и температурного режима. Не забудьте подставить под шашлык противень или подложить фольгу, чтобы не испачкать духовку.
Маринад для домашнего шашлыка
В качестве маринада можно использовать отвар луковой шелухи со специями. В охлажденную жидкость закладываем мясо на пару часов – цвет и аромат будут насыщенными и яркими.
Отлично подойдут к мясу маринады на основе помидоров и перчика. Попробуйте добавить вяленые томаты или кетчуп на их основе.
Чтобы придать мясу аромат костра, можно использовать жидкий дым. Да, полезным его назвать сложно, но от одной порции таких домашних шашлыков вреда не будет.
Альтернативой может стать натуральная березовая щепа. Опускаем ее в форму из фольги, поджигаем и кладем в духовку к мясу. Щепа будет не гореть, а тлеть – дым пропитает каждый кусочек. Но щепы нужно совсем немного, иначе запах пойдет в дом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии