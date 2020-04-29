РИАМО - 29 апр. В Подмосковье в качестве антикризисных мер выделят в общей сложности 24,5 миллиардов рублей на поддержку экономики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В регионе для малого и среднего бизнеса предусмотрены отсрочки по кредитам и аренде.

«За месяц в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области поступило более 8 тысяч обращений от бизнеса. Две трети обратившихся предпринимателей спрашивали о возможных мерах поддержки, остальные, в основном, уточняли можно ли им работать или нужно приостановить деятельность», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

На полгода отложена уплата всех налогов, кроме НДС, для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях: авиа- и наземные перевозки, культура, спорт, развлечения, бытовые услуги, туризм, гостиничный бизнес, дополнительное образование, розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, уменьшена ставка налога на имущество, направленная на поддержку арендаторов площадей в торговых центрах. С 30% до 15% снижены платежи в социальные фонды.

Для выплаты зарплат в банках дают беспроцентные кредиты. На три месяца продлили сроки представления налоговых деклараций, на год - действие всех лицензий и разрешений. Введен мораторий на любые проверки бизнеса.

Также в Подмосковье увеличили объем Фонда развития промышленности до 1,17 миллиардов рублей, что даст возможность предприятиям получить льготное кредитование, а портфель Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса составит 525 миллионов рублей. Дополнительные средства помогут предприятиям закупить сырье, оборудование, оплатить услуги.

На 225 миллионов рублей увеличена капитализация Гарантийного фонда. Предпринимателям возмещается 50% затрат на покупку оборудования, а производителям масок - 80%. Фондом микрофинансирования Московской области принято решение по 15 обращениям об изменении графика платежей в связи с эпидемиологической ситуацией. В Гарантийный фонд региона поступило пять обращений о реструктуризации договоров, положительные решения по ним приняты.

В рамках работы межведомственного штаба по повышению устойчивости развития экономики налажен мониторинг и контроль по взаимодействию бизнеса с банками. В банки поступило 730 заявок от предпринимателей Московской области на выдачу беспроцентного кредита на зарплату, на сумму более 1,2 миллиарда рублей.