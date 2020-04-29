РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт сроком на один год с главным тренером Михаилом Кравецом, сообщается на сайте клуба.

«Главный тренер Михаил Кравец подписал новый контракт с «Витязем» на один год», - говорится в сообщении.

Кравец отметил, что он рад продолжить работу в подмосковном клубе.

«Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом. Из-за объявления изоляции возникли технические сложности, и теперь они позади. Будем строить новую команду, конечно, сохранив костяк, и побеждать!» - сказал Кравец.