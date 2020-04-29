РИАМО - 29 апр. Подмосковных водителей предупредили о сильном ветре в среду, на северо-востоке и юге области также возможен дождь, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среду порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура днем достигнет плюс 14 градусов, вечером похолодает до плюс 5 градусов.

«Будьте дома! А если все-таки выехали, соблюдайте ПДД и не паркуйтесь возле шатких конструкций и деревьев», – говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.