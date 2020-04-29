РИАМО-29 апр. В 2020 году в Российской Федерации на фоне распространения коронавируса и вызванного им экономического кризиса на 30% – до 1,14 миллиона машин – могут упасть продажи легковых автомобилей, прогноз строился на «стрессовом» сценарии, сообщает Газета.ru.
Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию следует расценивать как возможность.
Прогноз консалтинговой компании PwC строился на «стрессовом» сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть пройдет к третьему кварталу 2020 года, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий – к началу лета при условии, что в РФ будет активно развиваться онлайн-продажа автомобилей.
Ранее аналитики IHS Markit прогнозировали снижение продаж автомобилей в 2020 году на 22% в среднем по планете и снижение производства на 21%.
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29 АПРЕЛЯ
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