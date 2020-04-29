РИАМО-29 апр. В 2020 году в Российской Федерации на фоне распространения коронавируса и вызванного им экономического кризиса на 30% – до 1,14 миллиона машин – могут упасть продажи легковых автомобилей, прогноз строился на «стрессовом» сценарии, сообщает Газета.ru.

«Без учета стресс-факторов падение авторынка России составит 3,5% — до 1,57 миллиона машин. Однако отсутствие их влияния маловероятно», – говорится в сообщении.

Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию следует расценивать как возможность.

Прогноз консалтинговой компании PwC строился на «стрессовом» сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть пройдет к третьему кварталу 2020 года, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий – к началу лета при условии, что в РФ будет активно развиваться онлайн-продажа автомобилей.

Ранее аналитики IHS Markit прогнозировали снижение продаж автомобилей в 2020 году на 22% в среднем по планете и снижение производства на 21%.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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