РИАМО - 29 апр. На данный момент сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, никак не повлиял на дорожную ситуацию в столице, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД.
«Пока никак не повлиял. Следим за ситуацией постоянно», - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы «Мосгортранса» ответил, что общественный транспорт работает в штатном режиме.
Из-за сильного ветра на территории столицы до 02:00 30 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за сильного ветра действует почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Костромской области.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии