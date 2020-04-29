РИАМО - 29 апр. На данный момент сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, никак не повлиял на дорожную ситуацию в столице, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«Пока никак не повлиял. Следим за ситуацией постоянно», - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы «Мосгортранса» ответил, что общественный транспорт работает в штатном режиме.

Из-за сильного ветра на территории столицы до 02:00 30 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за сильного ветра действует почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Костромской области.