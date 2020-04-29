РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали продуктовый набор одинокой матери с двумя детьми, потерявшей работу, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске 28 апреля ездили к одинокой маме двух прекрасных деток, девочке 5 лет и мальчику почти 3 лет. В связи с особой ситуацией в стране она потеряла работу и, соответственно, доход. Но не растерялась и оформила все социальные выплаты, которые ей положены, но они придут к ней только в мае. А деток кормить надо сейчас. Волонтеры принесли ей продуктовый набор от сестричества, постарались не обделить вкусняшками деток», - говорится в сообщении.

Женщина поблагодарила всех за проявленную заботу и доброту.