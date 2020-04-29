РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи выявили 57 нарушителей самоизоляции, сотрудники Госадмтехнадзора и полиции пресекли их в ходе рейдов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Во избежание распространения коронавируса на территории Московской области введен режим самоизоляции граждан, приостановлена деятельность предприятий и организаций. Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции проводят совместные рейды по пресечению попыток нарушения правил особого режима, который введен в регионе.

«В результате рейдов в городском округе Мытищи выявили 21 юридическое и 36 физических лиц, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Рейды по выявлению и пресечению нарушений режима самоизоляции проведены за неделю во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья. В ходе них экипажи сотрудников надзорных органов патрулировали общественные пространства, проверяли наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу, привлекались к ответственности и нарушившие запрет на деятельность, объекты торговли и услуг.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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