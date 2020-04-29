РИАМО - 29 апр. Трудоустройство выпускников будет затруднено в Подмосковье в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за коронавируса, сказала заместитель министра образования Московской области Любовь Сторчак.

«Очень много вопросов, которые касаются высшего образования. Понятно, что в этом году будет нелегким процесс трудоустройства выпускников», — заявила Сторчак в ходе онлайн-конференции в среду.

Она отметила, что для поддержки выпускников в регион внедряются различные проекты. Запущены Telegram-каналы, заработал институт общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Надеюсь, что инициативы сверху и снизу встретятся и дадут результат <...> Мы сможем выбраться из этой нелегкой ситуации и пойти дальше», — заключила Сторчак.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье было зарегистрировано 10 917 случаев заражения. За последние сутки выявлено 686 новых случаев.

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29 АПРЕЛЯ

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