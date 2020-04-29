РИАМО - 29 апр. Воспитанники детской школы искусств «Элегия» подмосковного Воскресенска с триумфальным успехом выступили на международном конкурсе «Кубок Москвы», который в этому году прошел в дистанционном режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По итогам конкурса учащиеся и преподаватели получили высокие оценки жюри, завоевав шесть первых и два вторых места. При этом камерный оркестр школы стал обладателем Гран-при», — говорится в сообщении.

Ученики школы участвовали в следующих номинациях: «инструментальный жанр – фортепиано», «фортепианный дуэт», «струнно-смычковые инструменты (соло, ансамбль, оркестр)», «струнно-щипковые народные инструменты — домра (соло, дуэт)».

Лауреатами первой степени стали: Ангелина Шевченко, Анна Бондаренко, Арина Залесина, фортепианный дуэт в составе Ксении Грачевой и Марии Андриановой, дуэт Екатерина Савенкова и Виктория Абдрашитова. Лауреатами второй степени стали: ансамбль скрипачей «Vivace» и Виктория Абдрашитова.

«Эти победы доказывают, что творческим людям не страшны никакие преграды, а настоящий талант всегда найдет дорогу к успеху даже в таких сложных обстоятельствах, в каких все мы сегодня оказались. Желаю одаренным ребятам всегда быть самыми яркими и уникальными конкурсантами», — сказала начальник управления культуры администрации округа Елена Москалева.