РИАМО - 29 апр. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность цеха в деревне Ликино Одинцовского округа Московской области по изготовлению контрафактных кондитерских изделий известной российской торговой марки, сообщается на сайте «МВД медиа».

По предварительным данным, ущерб компании-правообладателю превысил 19 миллионов рублей. По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно.

«При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления. Изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда», - говорится в сообщении.

В момент проверки на производстве находились десять сотрудников без медицинских книжек. Как оказалось, все они работают в две смены уже несколько месяцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело.