РИАМО - 29 апр. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья в ходе совместных рейдов с полицейскими за 28 апреля выявили 172 факта нарушения режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

За сутки в ходе совместных рейдов надзорные органы проверили 12 муниципальных образований региона.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 28 апреля в Сергиево-Посадском городском округе (48), городских округах Домодедово (41), Мытищи (35), Чехов (27), Озеры (восемь)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что также в Люберцах, Можайске, Луховицах, Электрогорске, Талдоме, Наро-Фоминске, Егорьевске привлекли к административной ответственности всех находившихся на общественных пространствах без особых на то причин.

По итогам рейдов, прошедших 28 апреля, к ответственности привлекли 32 юридических лица в Сергиевом-Посаде, Домодедове, Мытищах, Чехове, Озерах, Люберцах, Можайске, Луховицах, Электрогорске, Талдоме, Наро-Фоминске и Егорьевске. Граждан проверяли на наличие официального разрешения на передвижение по городу.

Всего в Подмосковье инспекторы составили более 1760 протоколов по фактам нарушения самоизоляции, введенной в регионе с целью недопущения распространения. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля 2020 года.

В Московской области действует режим всеобщей самоизоляции, его продлили на 11 мая включительно. Выходить из дома можно только по веским причина.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.