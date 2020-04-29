РИАМО - 29 апр. Электронный аукцион на право аренды нежилого помещения площадью 79,2 квадратных метра объявлен в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение предназначается для свободной деятельности. Начальная цена составляет 200,2 тысячи рублей. Срок аренды – 10 лет.

«Лот идеально подходит для инициативных, ответственных и креативных предпринимателей, в том числе начинающих свой бизнес субъектов малого и среднего предпринимательства», — отмечается в материале.

Помещение находится по адресу: город Звенигород, микрорайон Супонева, строительный 1, владение 1, корпус 1.