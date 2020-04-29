РИАМО - 29 апр. Институт общественных представителей Агентства стратегических инициатив поможет тиражировать и внедрять успешные проекты в сфере бизнеса, Подмосковье поддержит их работу, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Появление и развитие института общественных представителей (Агентства стратегических инициатив - ред.) на территории позволяет максимально эффективно и быстро доводить федеральные практики до регионов, а также тиражировать по всей России региональные практики», - сказал Хромов в ходе онлайн-конференции.

Он отметил, что акцент должен быть на конкретный результат, чтобы тысячи людей могли получить новые услуги и качественный сервис.

«Хотел бы пожелать всем новым общественным представителям успехов в этой работе. <...> Мы со стороны Московской области и со стороны АСИ всячески поддержим вашу работу и надеемся на взаимодействие», - заключил Хромов.

В полномочия общественных представителей Агентства стратегических инициатив входит продвижение лидерских проектов в регионе, тиражирование лучших практик, координация работы экспертных групп агентства, выстраивание экосистемы агентства на региональном уровне, уточнил общественный представитель АСИ по одному из направлений Олег Лукьянычев.

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29 АПРЕЛЯ

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