РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. МАУ ЦК «Подмосковье» в поселке Пироговский городского округа Мытищи проводит онлайн-конкурс рисунков «Победные краски» ко Дню Победы, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«9 Мая уже очень близко! Сколько же великих произведений искусства мы увидели из-за этих страшных лет войны! Если ты художник или просто любитель, то мы предлагаем тебе нарисовать картину, в честь 75-летия Дня Победы. Ждем твои работы», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отметить Instagram-аккаунт МАУ ЦК «Подмосковье» на публикации и поставить хештег #победныекраски.