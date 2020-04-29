РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи по предписаниям Госадмтехнадзора продезинфицировали 358 детских площадок, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Госадмтехнадзор Московской области продолжает контролировать дезинфекцию детских площадок и доступ к ним.

«Всего в городском округе Мытищи продезинфицировано 358 детских площадок, доступ на которые перекрыт сигнальными лентами. Остальные детские игровые площадки закрыты и законсервированы плотными материалами. Доступ к ним также закрыт. Контроль за ходом работ продолжается», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.



В целях профилактики распространения коронавируса продолжается процесс дезинфекции детских и спортивных игровых площадок во всех муниципальных образованиях Московской области. Сотрудники управляющих компаний обрабатывают специальными обеззараживающими растворами детские и спортивные площадки, малые игровые формы, детские качели во дворах многоквартирных домов.

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29 АПРЕЛЯ

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