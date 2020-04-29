РИАМО - 29 апр. В среду в столице порывы ветра стали достигать 14 метров в секунду, на уровне 23-25 этажей высотных зданий зафиксировали порывы до 20 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В течение дня ветер в городе будет усиливаться в порывах до 15-20 метров в секунду», — отмечается в материале.

В связи с усилением ветра МЧС уже разослало предупредительные СМС москвичам. Ведомство рекомендует не находится и не парковать машину рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Из-за сильного ветра на всей территории Московского региона действует «желтый» уровень погодной опасности, он продлится до 02:00 30 апреля.