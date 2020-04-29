РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Благодарностью комитета по охране здоровья Госдумы РФ отметили коллектив Люберецкой подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Накануне глава Люберец вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Натальей Саниной поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

«Дорогие медики! Вы сейчас на передовой, круглые сутки боретесь за жизни людей. Все мы ждем, когда закончится этот тяжелый период. Только с вашей помощью мы сможем пройти его без серьезных потерь. Спасибо вам за все!» - сказал Ружицкий.

Люберецкая скорая помощь сейчас - это 22 бригады.