РИАМО – 29 апр. Спортивный психолог Ольга Тиунова посоветовала начать подготовку к выходу из самозоляции заранее, чтобы избежать возможных стрессов.

Она обратила внимание на то, что не нужно готовиться к будущему выходу на работу с самоизоляции, как к возвращению из отпуска.

«Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина – это, конечно, стресс. Многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее, мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас «включается» совершенно естественным образом», – отметила психолог в эфире радио Sputnik.

Тиунова также посоветовала уже сейчас начинать строить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел. Также она рекомендует заранее распланировать и рабочие задачи, а отдельно составить «приятный список» – перечислить то, о чем вы мечтаете.

Психолог обращает внимание на то, что во время самоизоляции не стоить выходить из рамок привычного режима дня. Нужно вставать и ложиться спать в то же время, как и в рабочие будни. Также рекомендуется менять иногда домашнюю одежду на более формальную – чтобы привыкнуть.

Тиунова также напомнила, что сейчас не лучшее время для любых категоричных решений, связанных с предстоящей работой.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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