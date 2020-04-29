РИАМО - 29 апр. В Сбербанке при помощи искусственного интеллекта построили модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России – по всей стране он придется на первую декаду мая, в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщает РИА Новости.

«Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», – сказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Он добавил, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Ее создали на базе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009-2019 годах.

В России пик эпидемии Covid-19 придется на первую декаду мая, в столице наступит несколькими днями ранее.

Модель в своих прогнозах учитывает следующие факторы: распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших – от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

Общее число случаев коронавируса в РФ составляет 99399. Выздоровели за все время 10286 человек, скончались 972 человека.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.