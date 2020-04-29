РИАМО - 29 апр. Для борьбы с природными пожарами грядущим летом в Москве создана спецгруппировка пожарных и спасателей, ее поделили еще на 10 групп, каждая из которых может действовать автономно в любой точке ЦФО, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В отряд вошли пожарные, спасатели, врачи и пилоты.

«Общая численность сводного отряда составляет 153 сотрудника и 45 единиц техники, а также (туда входят – ред.) три пожарных вертолета КА-32, автомобильный топливный заправщик и пункт управления полетами Московского авиационного центра», - сказал собеседник агентства.

Весь отряд поделен на 10 групп, что удобно для управления в зависимости от возникающих задач. При этом каждая группа способна автономно действовать в течение 10 суток в любой точке Центрального федерального округа Российской Федерации.

Ранее вертолеты Московского авиационного центра приступили к мониторингу Московского региона на предмет пожаров.