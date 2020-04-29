РИАМО - 29 апр. В столице трехлетний мальчик играл с автобусом и засунул три пальца в окно игрушки, самостоятельно вытащить он их не смог, поэтому пришлось привлечь спасателей, сообщил РИАМО в среду представитель столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«На помощь мальчику пришла мама, но 20 минут были потрачены впустую: автобус не отдавал пальцы. Вода, масло, уговоры — все было без толку. Мама побоялась, что может поломать пальцы ребенку», — сказал собеседник агентства.

Женщина уже была готова отвезти ребенка в больницу, но оператор дежурной смены попросила остаться дома и дождаться экипажа спасателей.

Добровольцы «СпасРезерв» аккуратно извлекли пальцы при помощи дремеля и кусачек, а врач обработал ребенку ссадины.