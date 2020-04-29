РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Жителей подмосковного Красногорска призвали не выбрасывать наполнитель для лотков домашних животных и другие нерастворимые вещества в канализацию, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Жителям городского округа Красногорск напоминают о правильном использовании канализационных сетей. Запрещено утилизировать через канализационную сеть нерастворимые вещества, в том числе фекалии с нерастворимыми гранулами (наполнителями) для лотков домашних животных, шерсть, нерастворимые влажные салфетки и бумагу, пакеты полиэтиленовые, резиновые, латексные изделия», - говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам, выгуливающим домашних животных, особенно на расстоянии 100 метров от жилых домов, рекомендовали собирать за ними фекалии и правильно утилизировать.