РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. Факультет психологии Московского государственного областного университета (МГОУ) в Мытищах проведет день открытых дверей онлайн в среду, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет психологии МГОУ был основан в 2004 году и является самым многочисленным факультетом университета.

«Заместитель декана факультета психологии Игорь Евгеньевич Жмурин расскажет об истории факультета, особенностях обучения, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы! Среди партнеров факультета: МГУ имени Ломоносова, Делийский университет (город Дели, Индия), университет Тунцзи (город Шанхай, Китай)», - говорится в сообщении.

Начало дня открытых дверей в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта вуза.