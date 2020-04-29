РИАМО - 29 апр. Асфальтобетонный завод будет выведен за пределы жилой застройки на территории 35-го квартала в Зюзине на юго-западе Москвы в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Благодаря такому решению, будет сформирована проницаемая и комфортная городская среда для всех жителей района.

«Комплексное освоение промзоны позволило выполнить правильное зонирование территории квартала, отделить жилую застройку от части сохраняемых и перебазируемых коммунальных и складских объектов. Теперь эту часть района можно будет включить в активную городскую жизнь, здесь разместятся прогулочные пешеходные зоны и велодорожки», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что на территории планируют возвести три детских сада, новую школу, два объекта дополнительного образования, два административных здания и помещение отдела полиции, а также два гаражных комплекса.

Кроме этого, за счет реконструкции Большой Юшуньской и Азовской улиц и перебазирования отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта улучшится транспортная доступность района.

Изначально эта территория являла собой коллекцию тупиков и замкнутых пространств. Сейчас эта территория стала доступной и безопасной.

С 27 апреля по 10 мая москвичи могут принять участие в электронных общественных обсуждениях по проектам планировки территорий по программе реновации, а также по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки, разработанным для районов Котловка, Нижегородский, Кузьминки, Зюзино, Останкинский.