РИАМО - 29 апр. ГУ МЧС России по Москве отправило жителям столицы предупреждение об усилении ветра по СМС.

«До 21 часа 29 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что не нужно находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями и парковать там машину.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, он будет действовать до 02:00 30 апреля. Предупреждение из-за сильного ветра действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области.

По прогнозам синоптиков, пик усиления ветра ожидается в 15:00 в среду.

Также на территории Московской области и столицы пройдут интенсивные ливни.