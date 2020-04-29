РИАМО - 29 апр. Получить отправления в отделениях «Почты России» теперь можно в течение 60 дней из-за введенного режима самоизоляции, поэтому у всех клиентов появится возможность забрать свои письма и посылки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее срок хранения составлял 30 дней. Только судебные и административные отправления хранились семь дней.

«В период действия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, «Почта России» просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней необходимости», — говорится в сообщении.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет значительно сократить время пребывания в почтовом отделении. Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.

Накануне в России продлили режим самоизоляции из-за распространения коронавируса до 11 мая.

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