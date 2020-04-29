РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Военная прокуратура Подольского гарнизона открыла консультационно-правовой пункт для призывников округа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Весенний призыв граждан на военную службу стартовал в округе 1 апреля. Сопровождает призывную кампанию на всех этапах военная прокуратура Подольского гарнизона надзорными средствами.

«С целью недопущения нарушений закона в военной прокуратуре Подольского гарнизона открыт консультационно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную службу. Прием по вопросам призыва осуществляется по адресу: поселок Ерино (новой Москвы), дом 16, строение 7. Узнать подробности призывники округа могут по телефону: 8(495)867-59-57», - говорится в сообщении.

Основной целью работы консультационно-правового пункта является разъяснение положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывниками и членами их семей, а также незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения.