РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Большинство жителей Подольска соблюдают режим самоизоляции и находятся дома в среду утром, но на улице также есть люди, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Утром в среду Подольску присвоили индекс самоизоляции 3,2 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице, чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«10:00, 29 апреля, индекс самоизоляции 3,2 (+1,8), на улице есть люди», - отмечается на интерактивной карте.

До пандемии коронавируса показатель нахождения людей дома в этот день недели составлял 1,4 балла.

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