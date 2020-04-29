РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

«За сутки в Подмосковье выявили 523 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 10 231 случай заболевания коронавирусом. Скончались 74 человека. Выздоровели и выписались 344 человека. Всего в Подольске 384 заразившихся», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 2 тысячи случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, из них 972 человека из Москвы.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.