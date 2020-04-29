РИАМО - 29 апр. Власти Москвы приняли решение развернуть временные госпитали мощностью 10 тысяч коек, их перечень будет уточнен после окончательной проработки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

«Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях», - написал мэр на своей официальной странице «ВКонтакте».

Накануне в Москве продлили обязательный режим самоизоляции до 11 мая. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.