РИАМО - 29 апр. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно», — сказал Ракова.

Вице-мэр надеется, что позитивная динамика продолжится. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

Для подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции пациент проходит специальные исследования. Тем пациентам, кому необходимо оставаться под наблюдением, даются необходимые рекомендации.

Врачи столицы назначают лечение в каждом случае индивидуально, исходя из тяжести симптомов, и в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Граждан призывают не заниматься самолечением и при первых симптомах сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Для подтверждения коронавируса проводится молекулярно-генетическоий анализ, для теста нужен мазок из носа и ротоглотки. При этом врач может назначить дополнительные исследования.

Пациент с Covid-19 наблюдается в столичных больницах командой медиков, которая состоит из инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

По последним данным, в Москве выявлено 48426 случаев заболевания коронавирусом.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.