РИАМО - 29 апр. В больницу в Коммунарке за минувшие сутки поступили 24 пациента, после выздоровления выписали 60 человек, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«Всего на лечении находится 551 человек, 372 — с Covid-19», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в реанимации в настоящий момент находятся 55 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 30 человек.

Всего в столице зафиксировано 48426 заразившихся коронавирусом.