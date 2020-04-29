РИАМО - 29 апр. В больницу в Коммунарке за минувшие сутки поступили 24 пациента, после выздоровления выписали 60 человек, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
«Всего на лечении находится 551 человек, 372 — с Covid-19», — написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в реанимации в настоящий момент находятся 55 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 30 человек.
Всего в столице зафиксировано 48426 заразившихся коронавирусом.
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