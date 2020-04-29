РИАМО – 29 апр. Ученые спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России, предположительно, закончится 19 августа, сообщает Газета.ru.
Ранее ученые называли дату 20 июля в качестве конца эпидемии.
«Ученые также предупреждают о возможной второй волне пандемии», - говорится в сообщении.
Ранее в России продлили нерабочий период до 11 мая включительно. Такая мера нужна для борьбы с распространением коронавируса.
Текстовая трансляция
29 АПРЕЛЯ
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.
- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.
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