РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 апр. Преподаватели школы №3 в подмосковных Котельниках на онлайн-собрании ответили на вопросы родителей о сдаче ОГЭ-2020, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

28 апреля состоялось тематическое мероприятие «Час директора».

«Преподаватели школы №3 провели онлайн-встречу с родителями и учениками 9-х классов. Обсудили вопросы по подготовке к региональной диагностической работе, которая проходит в дистанционном режиме. Поговорили об особенностях сдачи ОГЭ-2020», - говорится в сообщении.

Спикером по теме «Психологическая поддержка родителей, обеспечивающих обучение детей в режиме самоизоляции» выступила педагог-психолог Лариса Носова. Преподаватель рассказала, что поможет комфортно пережить режим самоизоляции.

«На встрече были рассмотрены следующие вопросы. Как избежать семейные конфликты, находясь 24 часа в сутки в одной квартире? Как уберечь от стресса детей, находящихся в режиме самоизоляции? Всегда ли нужно слушать советы специалистов? Уникальность каждой семьи и поиск личных решений. Были представлены простые инструменты управления тревогой», - заключается в материале.