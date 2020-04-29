РИАМО - 29 апр. УФАС РФ по Московской области внесло сведения в отношении компании «МПК «Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, эта компания нарушила условия исполнения заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения об этой фирме представила компания «ДС «Олимпийский». Эта компания заключила с МПК «Групп» контракт на выполнение работ по замене стеклопакетов.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания «МПК «Групп» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц всех участвующих, антимонопольное ведомство включило сведения об этой компании в реестр недобросовестных поставщиков.