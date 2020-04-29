РИАМО - 29 апр. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Атлас Копко», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

В ведомство обратилось ООО «Техногард» с жалобой на то, что АО «Атлас Копко» нарушает закон о защите конкуренции в части дискредитации деятельности и товаров, предлагаемых ООО «Техногард», в приобретении и использовании исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

«При рассмотрении поступившего заявления управлением установлено отсутствие в действиях АО «Атлас Копко» признаков нарушения антимонопольного законодательства. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в материале.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Техногард» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения УФАС России по Подмосковью.