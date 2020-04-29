РИАМО - 29 апр. В Москве в общей сложности проведено более 730 тысяч исследований на Covid-19, столица стала лидером по числу тестирований среди мегаполисов мира, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

«На 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира», — говорится в сообщении.

Ежедневно в столице тесты на коронавирус сдают свыше 25 тысяч человек. Тестирование проводят федеральные, частные и городские лаборатории.

В обязательном порядке тесты сдают пациенты с пневмонией, все, кто живут с ними, а также граждане с подтвержденным Covid-19.

Также отдельно проводится скрининг медицинских и социальных работников, полицейских, работников сферы ЖКХ и транспорта.

В столице действует режим всеобщей самоизоляции, жители должны находиться в своих квартирах. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры до 11 мая включительно.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.