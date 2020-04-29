РИАМО - 29 апр. Новый онлайн-квест, доступный на портале «Узнай Москву», посвящен жизни и творчеству русских балерин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждая из героинь нового квеста на портале «Узнай Москву» в совершенстве владела искусством танца и была новатором, иконой своего времени и основоположницей собственного стиля. В Международный день танца мы предлагаем вспомнить страницы биографий этих выдающихся женщин и места в столице, хранящие память об их жизни», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

В онлайн-квесте участники будут отвечать на вопросы о российских балеринах Анне Павловой, Галине Улановой, Майе Плисецкой, а также о знаменитой американской танцовщице Айседоры Дункан.

Начнется квест с вопроса о новой художественной концепции Айседоры Дункан, которая открыла собственное направление в танце. Следом пойдет серия вопросов об Анне Павловой. Одним из них будет вопрос о том, почему Анну Павлову не сразу взяли в Императорское театральное училище.

Также во время прохождения квеста участники проверят свои знания о дизайнере, который на протяжении 30 лет создавал костюмы и наряды для Майи Плисецкой, но оставался анонимным по требованиям цензуры. Участники даже попробуют ответить на вопрос о том, кем мечтала стать в детстве Галина Уланова, которую называли богиней танца ХХ столетия.

Результатами теста можно будет поделиться в социальных сетях. А те, кому будет интересно посмотреть фотографии выступлений великих танцовщиц, смогут ввести тематических запрос на портале «Музейная Москва онлайн».