РИАМО - 29 апр. Сотрудники полиции в Ногинске задержали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который пытался вскрыть несколько банкоматов садовой тяпкой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Злоумышленник с помощью садовой тяпки четыре раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на улице 3-го Интернационала. После того, как срабатывала сигнализация, мужчина скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Полицейские изучили видеозаписи с камер в отделениях банков, установили личность подозреваемого и задержали на одной из улиц рядом с местом преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу». По статье предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Задержанного мужчину заключили под стражу.
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