РИАМО - 29 апр. Сотрудники полиции в Ногинске задержали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который пытался вскрыть несколько банкоматов садовой тяпкой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник с помощью садовой тяпки четыре раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на улице 3-го Интернационала. После того, как срабатывала сигнализация, мужчина скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Полицейские изучили видеозаписи с камер в отделениях банков, установили личность подозреваемого и задержали на одной из улиц рядом с местом преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу». По статье предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Задержанного мужчину заключили под стражу.