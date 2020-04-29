РИАМО - 29 апр. В Москве в среду до 21:00 местами ожидается усиление западного ветра, возможны порывы до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — отмечается в материале.

Также ведомство рекомендует не оставлять детей без присмотра на улице.

В случае происшествия необходимо звонить на номеру 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

В Москве действует режим самоизоляции для всех без исключения жителей. Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничительные меры до 11 мая включительно.