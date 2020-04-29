РИАМО - 29 апр. Минувшей ночью в Москве выпало до 4 миллиметров осадков, за день ожидается выпадение еще 3 миллиметров, что составит порядка 15% от месячной нормы, сообщила РИАМО в среду главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Основные осадки прошли в ночные часы. По предварительным данным, выпало до 4 миллиметров осадков. За день выпадет до трех миллиметров. При апрельской норме в 44 миллиметра — это около 15% (от месячной нормы - ред.)», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в столице дождь прекратится в районе 14:00 среды.

При этом ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.