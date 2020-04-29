РИАМО - 29 апр. Общее время прогулок социальных волонтеров с собаками в Москве в период самоизоляции превысило четыре тысячи часов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Основная проблема, с которой столкнулись наши волонтеры, — отказ собаки гулять с чужим человеком. Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными», — сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Более 80% заявок поступает от владельцев маленьких собак. К работе с крупными собаками привлекаются профессиональные кинологи-зооволонтеры. Чтобы собаки испытывали меньший стресс, гуляет с ними один и тот же человек.

На данный момент волонтеры выгуливают 120 собак в разных районах Москвы. Большая часть запросов, которая приходит в волонтерский штаб, поступают именно от владельцев собак.

Волонтеры помогают людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, которые оказались в группе риска. Сейчас в городе работают почти 9,8 тысячи социальных работников и 1,2 тысячи волонтеров.

В столице действует режим всеобщей самоизоляции, жители должны находиться в своих квартирах. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры до 11 мая включительно.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.