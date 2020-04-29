РИАМО - 29 апр. В апреле в Москве врачи для взрослого населения совершили 350 тысяч выездов к пациентам в условиях распространения коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«При этом в последнюю неделю мы отмечаем, что количество вызовов растет — сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тысяч выездов в день», — сказала вице-мэр.

Чтобы обработать такое число заявок, выездные службы были усилены дополнительными специалистами: врачами отделений медицинской профилактики, ординаторами и другими.

В условиях распространения коронавируса врачи поликлиник переориентировались на оказание медицинской помощи на дому.

Из-за пандемии коронавируса в столице пациенты с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать обязательный домашний режим сроком 14 дней. Им выдается постановление главного санитарного врача.

Пациенты на домашнем лечении находятся под наблюдением медиков поликлиник. При ухудшении самочувствия врач может изменить лечение или принять решение о госпитализации. Всем пациентам с ОРВИ, как и с подтвержденным коронавирусом, выдаются бесплатные лекарства.

Врачи напоминают, что Covid-19 может скрываться под симптомами ОРВИ, поэтому заниматься самолечением опасно. В случае недомоганий нужно сразу вызвать врача.

Ранее режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве продлили до 11 мая включительно.

Всего в Москве подтверждено 48 426 случая заражения коронавирусом. Вылечились 4 130 человек.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.