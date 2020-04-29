РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за минувшие сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 168 человек, сообщается на странице «Коронавирус. Оперштаб Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

За сутки в Подмосковье выявили 523 новых случая заболевания коронавирусом.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово — 168», — говорится в сообщении.

По данным на 27 апреля, в Домодедове было выявлено 158 случаев заболевания.

Всего в Московской области зафиксирован 10231 случай коронавируса. Скончались 74 человека, выздоровели и выписались 344 человека.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веских причин. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. При возникновении симптомов ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.