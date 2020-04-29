РИАМО - 29 апр. В деревне Яковлево городского округа Орехово-Зуево минувшей ночью произошел пожар в частном доме, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщении о возгорании в доме №72 поступило в 0:41. На место происшествия прибыло первое подразделение. К этому времени кровля дома обрушилась, пламя распространилось на площади 40 квадратных метров.

«В 1:01 — локализация на площади 40 квадратных метров. В 1:10 — ликвидация открытого горения. В 3:36 – полная ликвидация пожара», — говориться в сообщении.

В материале также отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. В тушении участвовали 26 человек личного состава и восемь единиц техники.