РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 396, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 523 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 10231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 344 человека выписали домой из стационаров, 74 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 396 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 27 апреля в Балашихе было зафиксировано 372 заболевших коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией губернатор Подмосковья продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.